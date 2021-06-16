В Казани план программы «Наш двор» выполнили на 30%

В Казани план республиканской программы «Наш двор» на 2021 год выполнили пока на 30%. Основные работы планируют завершить до октября.

Всего в 2021 году по по программе «Наш двор» планируется благоустроить дворовые территории общей площадью 524 тыс. кв. метров. На это выделено 2,3 млрд рублей, сообщается на сайте мэрии Казани.

В частности на данный момент работы по программе ведутся во дворе домов №31, 33 и 35 по улице Четаева. Там отремонтируют и обустроят тротуары, дворовое освещение, установят скамейки, урны, контейнерные площадки, детское оборудование и т. д. На это выделено 49,72 млн рублей.

Фото: kzn.ru

Напомним, по состоянию на 7 июня в Казани программа «Наш двор» была выполнена на 23% от запланированного на этот год. Подрядные организации намерены провести благоустройство 408 дворовых площадок, где площадь асфальтного и бетонного покрытия составит свыше 500 тыс. кв. метров.



Татьяна Демина