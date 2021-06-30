Новости спорта

18:30 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Рубин» объявил о переходе Игнатьева из «Локомотива»

16:55, 30.06.2021
«Рубин» объявил о переходе Игнатьева из «Локомотива»
Фото: rubin-kazan.ru

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев стал игроком «Рубина», сообщает пресс-служба казанского клуба.

34-летний футболист подписал однолетнее соглашение с казанцами.

Игнатьев — уроженец Набережных Челнов и начинал профессиональную карьеру в Татарстане. Он знаком с Леонидом Слуцким по совместной работе в «Крыльях Советов». Также Игнатьев за свою карьеру успел поиграть за «Нефтехимик», «КАМАЗ», «Краснодар» и «Кубань».

Ранее Слуцкий заявлял, что «Рубин» закончил формирование состава на 95%. В клубе не ожидают трансферов иностранных футболистов, делая ставку на приглашение только российских игроков.

СпортФутбол
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также