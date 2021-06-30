«Рубин» объявил о переходе Игнатьева из «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев стал игроком «Рубина», сообщает пресс-служба казанского клуба.

34-летний футболист подписал однолетнее соглашение с казанцами.

Игнатьев — уроженец Набережных Челнов и начинал профессиональную карьеру в Татарстане. Он знаком с Леонидом Слуцким по совместной работе в «Крыльях Советов». Также Игнатьев за свою карьеру успел поиграть за «Нефтехимик», «КАМАЗ», «Краснодар» и «Кубань».

Ранее Слуцкий заявлял, что «Рубин» закончил формирование состава на 95%. В клубе не ожидают трансферов иностранных футболистов, делая ставку на приглашение только российских игроков.