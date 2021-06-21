«Рубин» больше не будет подписывать легионеров этим летом

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о ситуации с иностранными игроками команды. На сегодняшний день на тренировочном сборе работают 11 легионеров, трое из которых точно не войдут в заявку на сезон РПЛ.

«У нас есть перебор с легионерами, 11 иностранцев тренируются, а в заявку на сезон мы можем включить только 8. Пока мы не понимаем, кто эти трое, кто не войдет в окончательную заявку. Все зависит от предложений по нашим ведущим футболистам. Мы готовим варианты как с Кварацхелией в составе, так и без него», — сказал Слуцкий.

При этом он также отметил, что «Рубин» практически завершил свою селекционную работу нынешним летом. Говоря о возможных трансферах, Слуцкий исключил вероятность подписания клубом иностранных футболистов до следующего трансферного окна.

Ранее тренер «Рубина» сказал, что казанцы на 95% уже завершили комплектование состава на сезон РПЛ.