Слуцкий: «Думаю, что на 95% «Рубин» уже точно укомплектован»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о трансферных планах казанской команды в нынешнее межсезонье. Пока казанцы подписали лишь двух новичков — полузащитника Сеада Хаксабановича и защитника Константина Нижегородова.

«Я думаю, что на 95% мы уже точно укомплектованы. И, скорее всего, мы будем реагировать, если кто-то из игроков будет покидать нашу команду. Усилить тот состав, который есть, российскими игроками очень тяжело, потому что они на рынке и редки, и очень дорогие.

У нас большой выбор иностранцев, и даже придется делать выбор в чью-то пользу, поэтому вряд ли какой-то еще дополнительный иностранец нужен, когда и так стоит вопрос выбора из большего числа иностранцев, чем положено по регламенту», — сказал Слуцкий.

Накануне «Рубин» возобновил тренировки для подготовки к старту нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) и Лиги конференций. Вместе с командой на первом тренировочном сборе будет работать и Хвича Кварацхелия, который этим летом может перейти в один из европейских клубов.

Ранее Слуцкий объяснил, почему новичок казанцев Хаксабанович обязательно будет игроком стартового состава команды.