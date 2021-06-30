«Рубин» подписал контракт с 18-летним защитником из ПФЛ Савицким
«Рубин» объявил о переходе в команду защитника ФК «Ленинградец» Ивана Савицкого.
18-летний футболист подписал четырехлетний контракт с казанским клубом. До этого он проходил просмотр в расположении команды, по итогам которого было принято решение продолжить сотрудничество с игроком.
О сумме трансфера футболиста в «Рубин» не сообщается.
Савицкий — воспитанник петербургской СШОР «Зенит». Прошлый сезон он провел в составе «Ленинградца», выступающего в третьем по уровню дивизионе страны в ПФЛ.
Напомним, Савицкий участвовал в первом контрольном матче «Рубина» на сборе в Казани в текущее межсезонье.СпортФутбол
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