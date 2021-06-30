«Рубин» подписал контракт с 18-летним защитником из ПФЛ Савицким

«Рубин» объявил о переходе в команду защитника ФК «Ленинградец» Ивана Савицкого.

18-летний футболист подписал четырехлетний контракт с казанским клубом. До этого он проходил просмотр в расположении команды, по итогам которого было принято решение продолжить сотрудничество с игроком.

О сумме трансфера футболиста в «Рубин» не сообщается.

Савицкий — воспитанник петербургской СШОР «Зенит». Прошлый сезон он провел в составе «Ленинградца», выступающего в третьем по уровню дивизионе страны в ПФЛ.

Напомним, Савицкий участвовал в первом контрольном матче «Рубина» на сборе в Казани в текущее межсезонье.