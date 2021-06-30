Путин ответил на вопрос, что будет делать после отставки

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии отшутился, отвечая на вопрос ведущей Наили Аскер-Заде о том, что он планирует делать после ухода с президентского поста:

— А зачем после отставки работать? Буду на печке сидеть.

Также у главы государства поинтересовались, что нужно для того, чтобы чувствовать себя счастливым. По мнению Путина, нужно чувствовать свою востребованность и иметь возможность себя реализовать.

Кроме того, он ответил на вопрос, какую Россию мечтает передать будущему поколению. Российский лидер начал с распада Советского Союза: «Ядро этого Отечества, Россия, потеряла половину своей экономики, примерно столько же населения и территории. Что с этим делать?» Путин заявил, что восстанавливать Советский Союз бессмысленно, поскольку Россия, несмотря на все утраты, остается крупнейшей страной. «Золотой запас» страны — люди, считает он.