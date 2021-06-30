Игнатьев из «Локомотива» может перейти в «Рубин» свободным агентом

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев может стать игроком «Рубина», сообщает «Чемпионат».

По данным источника, футболист не будет продлевать контракт с московским клубом. Его прежний контракт рассчитан до 30 июня 2021 года.

В «Рубин» Игнатьев перейдет на правах свободного агента, казанцам не придется платить компенсацию за игрока «Локомотива».

Отметим, что уроженец Набережных Челнов знаком с Леонидом Слуцким по совместной работе в «Крыльях Советов». Также Игнатьев за свою карьеру успел поиграть за «Нефтехимик», «КАМАЗ», «Краснодар» и «Кубань».

В декабре прошлого года Игнатьев оформил дубль в ворота казанцев в рамках матча РПЛ. «Локомотив» тогда победил со счетом 3:1.

Ранее Слуцкий заявлял, что «Рубин» закончил формирование состава на 95%. В клубе не ожидают трансферов иностранных футболистов, делая ставку на приглашение только российских игроков.