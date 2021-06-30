Мужчина и 16-летний парень погибли в Татарстане из-за несправной электроплитки

Фото: прокуратура РТ

Мужчина и 16-летний подросток погибли в утреннем пожаре в селе Добромыш Альметьевского района. Там загорелся частный дом.

Сообщение о пожаре поступило в 05.47 на пункт связи 77 ПСЧ. По прибытии подразделений открытого горения не наблюдалось, пожарные обнаружили обгоревшую вагонку внутри дома. Тело одного погибшего было найдено на выходе из дома, второе тело обнаружено в спальной комнате.

Фото: МЧС РТ

По информации старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслана Галиева, по предварительным данным, пожар мог произойти из-за неисправности электроплитки на кухне. На место происшествия выезжал зампрокурора Альметьевска Роман Шипков. Обстоятельства случившегося выясняются.

Фото: прокуратура РТ

Вчера в СНТ «Энергетик» в Набережных Челнах сгорела бытовка, которая использовалась как садовый домик. В бытовке находился мужчина и две его дочери. Одной из девочек удалось спастись из огня. Мужчина с младшей дочерью погибли. Предварительная причина возгорания — нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей. По факту пожара в СНТ «Энергетик» в Набережных Челнах возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).





Ольга Плешкова