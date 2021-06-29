В ночном пожаре в Челнах погибли отец с дочерью

Фото: пресс-службы МЧС Татарстана

Ночью в Набережных Челнах в пожаре погибла 12-летняя девочка со своим отцом. Еще одна девочка-подросток смогла спастись.

Как рассказали в пресс-службе МЧС Татарстана, пожар произошел в СНТ «Энергетик». Загорелась металлическая бытовка, используемая под садовый дом. В бытовке находились мужчина и двое его детей.

До прибытия пожарных самостоятельно смогла выйти 15-летняя девочка, она получила ожоги 15% тела. Ее госпитализировали в КДМЦ города Набережные Челны.

Фото: пресс-службы МЧС Татарстана

Пожарные оперативно потушили возгорание на площади 24 кв. м. На месте пожара обнаружены тела 37-летнего мужчины и его 12-летней дочери.

Выясняется причина пожара, отрабатываются все версии, в том числе и электротехническая. Предварительная причина — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Фото: пресс-службы МЧС Татарстана

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Ольга Плешкова