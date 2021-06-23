На выборы в Госдуму потратят 21,4 млрд рублей — это много или мало?

Более 21,4 млрд рублей на подготовку и проведение выборов в Госдуму поступили в Центризбирком, сообщил сегодня замглавы ЦИК РФ Николай Булаев.

Большую часть средств перенаправят нижестоящим избирательным комиссиям на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов — это 21,15 млрд рублей. В эту сумму входят расходы на мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологической безопасности при проведении выборов — 4,73 млрд рублей.

Сам ЦИК РФ на исполнение своих полномочий в период подготовки и проведения выборов потратит 95 937 400 рублей.

Фото: Максим Платонов

Также, согласно постановлению, 162 800 000 рублей предусмотрено для государственных органов, в ведении которых находится проведение выборов для избирателей, которые проживают и находятся за пределами территории РФ, и избирательных участках, образованных на территориях воинских частей, расположенных в удаленных от населенных пунктов местностях.

— Такой суммы ЦИК России из бюджета еще никогда не получал, — прокомментировал сумму Булаев.

21,4 млрд на выборы в Госдуму — это:

В два раза больше, чем расходовал ЦИК РФ на предыдущие выборы в Госдуму в 2016 году: согласно итоговому отчету Центризбиркома на те выборы ушло 10,35 млрд рублей.

в 2016 году: согласно итоговому отчету Центризбиркома на те выборы ушло 10,35 млрд рублей. В 3,4 раза больше, чем потратила Украина на последние выборы в Верховную раду — 2,35 млрд гривен, или 6,27 млрд рублей.

— 2,35 млрд гривен, или 6,27 млрд рублей. Почти в два раза больше, чем стоил референдум по выходу Великобритании из ЕС — он обошелся в 130 млн фунтов стерлингов (на тот момент $163 млн, или 11,72 млрд рублей).

— он обошелся в 130 млн фунтов стерлингов (на тот момент $163 млн, или 11,72 млрд рублей). Меньше, чем США потратило в 2018 году на улучшение кибербезопасности выборов — после предполагаемого российского вмешательства в президентские выборы — 2016 правительство Штатов выделило на эти цели $380 млн (23,7 млрд рублей по курсу на то время).

Фото: Максим Платонов

В 70 раз больше, чем ушло на выборы в Госсовет Татарстана в 2019 году — 306,38 млн рублей. Сколько получит Татарстан на выборы-2021, пока неизвестно, постановление ЦИК на момент публикации материала еще не находится в открытом доступе.

— 306,38 млн рублей. Сколько получит Татарстан на выборы-2021, пока неизвестно, постановление ЦИК на момент публикации материала еще не находится в открытом доступе. Хватило бы на проведение избирательных кампаний для 142 депутатов : фактическую стоимость кампании для одного депутата политологи в этом году оценивали в 150 млн рублей. Всего в Госдуме, напомним, заседают 450 депутатов, 225 из них — одномандатники.

: фактическую стоимость кампании для одного депутата политологи в этом году оценивали в 150 млн рублей. Всего в Госдуме, напомним, заседают 450 депутатов, 225 из них — одномандатники. Если же ориентироваться на установленную законом норму избирательного фонда кандидата-одномандатника в 40 млн рублей и партии (не более 700 млн рублей) — хватило бы на всех депутатов-одномандатников и еще на 17 партий.

Александр Артемьев