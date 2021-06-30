Песков: Путин де-факто не был на «удаленке»

Президент России Владимир Путин де-факто не работал удаленно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.



По его словам, работу президента РФ и правительства нельзя назвать «удаленкой» лишь потому, что ими проводится большое количество видеоконференций:

— Все руководство страны во главе с президентом находится постоянно в гуще событий, и сами кризисные условия, вызовы, которые стоят перед страной, обязывают к 24-часовой напряженной работе. И «удаленкой» это никак не назовешь, сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».

Также сегодня Песков заявил, что в России наблюдается положительная динамика в сфере экономики, страна выходит из экономического кризиса.

Песков сообщил, что коронавирус стал основной темой вопросов, поступающих в этом году на прямую линию с президентом РФ. Еще он рассказал о том, что принял решение вакцинироваться, несмотря на наличие у него клеточного иммунитета и антител.

Маргарита Головатенко