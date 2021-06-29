В Татарстане искусственный интеллект помогает врачам РКБ в диагностике заболеваний

В Республиканской клинической больнице в штатном режиме заработала система поддержки принятия врачебных решений, которая основана на технологии искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.



Систему развернули на базе РКБ в символическую дату — 20 июня 2020 года. Тогда президенту РТ Рустаму Минниханову презентовали это решение, после чего он согласовал пилотное внедрение системы на десяти аппаратах КТ в республике, поделился гендиректор компании RADLogics по России, СНГ и Восточной Европе, Александр Чикулаев. Применять ИИ при выявлении COVID-19 на снимках КТ стало возможным с 22 июня этого года.

Благодаря системе медики могут опираться на данные, полученные с помощью ИИ. В законодательстве не прописана возможность принятия ИИ решения за квалифицированного специалиста, поэтому решающее слово остается за врачом. По статистике, врач сходится с мнением системы в 95% случаев.

Система значительно упрощает работу медиков — благодаря ей удается сократит время на принятие решений по маршрутизации пациента до пяти раз, а процесс описания исследования ускоряется на 30%.

В будущем систему хотят внедрить в ДРКБ. Еще власти намерены продлить работу сервиса в клиниках и масштабировать сервис в другие города республики.

Фото: realnoevremya.ru

В этом году Татарстан приобретет 211 единиц медоборудования. На это потратят 170,4 млн рублей.

Маргарита Головатенко