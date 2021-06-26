Свыше 100 тыс. обращений поступило к прямой линии Путина

К прямой линии президента России Владимира Путина поступило более 100 тыс. обращений граждан, главной интересующей темой стала вакцинация, сообщил телеканал «Россия 24».

Также людей волнует распределение бесплатных лекарств. Вместе с этим россияне интересуются темой переселения из аварийного жилья.

Люди могут задать свой вопрос через специальное мобильное приложение «Москва — Путину». «Это приложение позволяет любому гражданину нашей страны стать фактически и тележурналистом, и радиожурналистом и без каких-либо посредников записать свой вопрос, показать то, что он хочет из окружающего мира или сформулировать свой вопрос письменно», — говорил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным в этом году пройдет без студии, но ведущие будут. Она состоится 30 июня.

Алексей Нечаев