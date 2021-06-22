Прямая линия с Путиным пройдет без студии

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным в этом году пройдет без студии, но ведущие будут. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, упор будет сделан на приложение для смартфонов.

— Это приложение позволяет любому гражданину нашей страны стать фактически и тележурналистом, и радиожурналистом, и без каких-либо посредников записать свой вопрос, показать то, что он хочет, из окружающего мира или сформулировать свой вопрос письменно, — цитирует Пескова ТАСС.

Прямая линия с Путиным пройдет 30 июня, начало трансляции запланировано на 12.00 по московскому времени. Посмотреть ее можно будет на телеканалах: Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», каналы радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Задать вопрос главе государства можно через специальное мобильное приложение «Москва — Путину», которое позволит выйти на прямую видеосвязь со студией. Также вопросы будут приниматься через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40. Вопросы принимаются с 12.00 по местному времени 20 июня и вплоть до окончания программы 30 июня.