В Казани частично закроют проезд по улице 2-й Юго-Западной

В Казани с 30 июня частично закроют дорогу по улице 2-й Юго-Западной, такое распоряжение подписано в исполкоме города.



Участок возле дома №28 закроют до 2 августа. Закрытие дороги связано с капитальным ремонтом внутриквартальных сетей отопления, сообщает мэрия Казани.

Фото: kzn.ru

В Казани временно ограничат движение по улице Бирюзовой. Возле дома №3 будет закрыт участок с 28 июня по 1 июля. С 2 по 5 июля — возле дома №1а. С 11 июня по 5 июля проехать нельзя будет по улице Бирюзовой возле домов №3 и №5.

В связи с реконструкцией магистрального тепловода в столице Татарстана до 15 августа закроют участки дорог по улицам Тэцевской, Челюскина и Копылова. Они будут недоступны для движения с 24 июня. По улице Тэцевской ограничения затронут участок от дома №27 СНТ «КМПО-1» до дома №103 СНТ «КМПО-1».



Маргарита Головатенко