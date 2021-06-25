В Казани ограничат движение по улице Бирюзовой
В Казани временно ограничат движение по улице Бирюзовой из-за перекладки тепловых сетей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
Возле дома №3 будет закрыт участок с 28 июня по 1 июля. С 2 по 5 июля — возле дома №1а.
Ранее сообщалось, что для движения пешеходов и автомобилей частично закроют дорогу по улице Бирюзовой. Проехать нельзя будет возле дома №5.
Алексей НечаевОбщество Татарстан
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