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В Казани ограничат движение по улице Бирюзовой

18:39, 25.06.2021
В Казани ограничат движение по улице Бирюзовой
Фото: kzn.ru

В Казани временно ограничат движение по улице Бирюзовой из-за перекладки тепловых сетей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Возле дома №3 будет закрыт участок с 28 июня по 1 июля. С 2 по 5 июля — возле дома №1а.

Ранее сообщалось, что для движения пешеходов и автомобилей частично закроют дорогу по улице Бирюзовой. Проехать нельзя будет возле дома №5.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
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