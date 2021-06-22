В Казани до 15 августа для движения закроют участки улиц Тэцевской, Челюскина и Копылова

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Казани в связи с реконструкцией магистрального тепловода до 15 августа для транспорта закроют участки дорог по улицам Тэцевской, Челюскина и Копылова. Они будут недоступны для движения с 24 июня.

По улице Тэцевской ограничения затронут участок от дома №27 СНТ «КМПО-1» до дома №103 СНТ «КМПО-1», сообщается на сайте мэрии Казани.

Закрыт для движения автомобилей и другого транспорта до 15 августа будет участок по улице Челюскина в районе здания №3 по улице Тимирязева. По улице Копылова ограничение будет действовать в районе пересечения с улицей Тэцевской на стороне стадиона «Рубин» и напротив.



Напомним, с 24 по 26 июня в Ново-Савиновском районе Казани из-за реконструкции внутриквартальных тепловых сетей временно ограничат движение по внутриквартальному проезду между улицами Маршала Чуйкова и Академика Лаврентьева.

Также сегодня власти Казани сообщили, что на этой неделе ночью в городе закроют для движения улицу Тихомирнова и Щербаковский переулок.

Татьяна Демина