Заседание технического комитета РФС, где рассмотрят работу Черчесова на Евро-2020, перенесли

Заседание технического комитета Российского футбольного союза (РФС) перенесли на один день. Об этом сообщил член комитета Борис Игнатьев.

На заседании рассмотрят выступление сборной России на чемпионате Европы — 2020, в том числе заслушают доклад главного тренера Станислава Черчесова о проделанной работе в национальной команде.

Изначально заседание должно было пройти 29 июня. Новая дата проведения — 30 июня.

«Предварительно заседание технического комитета назначили на 30 июня в 11.00. Все будет проходить в удаленном формате. Связано это не с какой-то конспирологией, а с ситуацией за окнами — коронавирусными ограничениями», — сказал Игнатьев.

Фото: rfs.ru

Отметим, что 30 июня также пройдет прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Начало трансляции запланировано на 12.00 по мск. Закончится ли к тому времени заседание техкомитета РФС и будет ли принято какое-либо решение по тренерскому штабу сборной России, пока неизвестно.



Напомним, российская команда под руководством Черчесова досрочно завершила выступления на Евро-2020, заняв четвертое место в группе В. Глава РФС Александр Дюков назвал результат сборной России на турнире неудовлетворительным. При этом сам Черчесов не стал подавать в отставку с поста главного тренера.