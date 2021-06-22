Черчесов не стал подавать в отставку с поста тренера сборной России по футболу

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не стал подавать в отставку после позорного вылета команды из чемпионата Европы-2020. Российская сборная крупно проиграла Дании (1:4) и досрочно покинула турнир, заняв 4-е место в своей группе.

Черчесов взял ответственность за провальное выступление на тренерский штаб. При этом он заявил, что пора начинать подготовку к отборочным матчам чемпионата мира.

«Ответственность всегда на тренере — это закон. Должны были развивать игру после нашего первого гола, но пропустили с контратаки с углового, к которым мы готовились. Не хочу по игрокам проходиться, они переживают. Я их всех поблагодарил. Скоро у нас отборочные матчи ЧМ, нам надо делать боеспособную команду», — сказал Черчесов.

Фото: rfs.ru

Отметим, что действующий контракт тренера со сборной России заключен до конца чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом по ходу Евро-2020 напомнил президент РФС Александр Дюков, отвечая на вопрос о возможной отставке Черчесова за возможный провал на турнире.

Ранее сообщалось, что тренер сборной России входит в топ-5 самых высокооплачиваемых специалистов на Евро-2020. Черчесов в год зарабатывает 2,5 миллиона евро на посту главного тренера национальной команды.