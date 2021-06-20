Стала известна дата прямой линии с Владимиром Путиным

В этом году прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет 30 июня. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Начало трансляции запланировано на 12:00 по московскому времени. Посмотреть прямую линию можно будет на телеканалах «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Задать вопрос главе государства можно через специальное мобильное приложение «Москва — Путину», которое позволит выйти на прямую видеосвязь со студией. Также вопросы будут приниматься через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40.

Написать свой вопрос можно через официальные группы программы — vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu, SMS- и MMS-сообщений на номер 0–40–40 . Вопросы принимаются с 12:00 по местному времени 20 июня и вплоть до окончания программы 30 июня.

Ранее «Реальное временя» отправилось на улицы Казани, чтобы узнать у жителей города, какой вопрос они бы задали президенту.



Ольга Плешкова