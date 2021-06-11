Роскомнадзор раскрыл итоги проверки Twitter, Facebook, Instagram, Google и YouTube

Роскомнадзор отчитался о результатах проверки соблюдения российского законодательства интернет-платформами Twitter, Facebook, Instagram, Google, YouTube. Проверялось удаление запрещенных материалов и соблюдение требований законодательства об иноагентах. Об этом сообщили на сайте Роскомнадзора.

Twitter оставил в доступе почти 500 запрещенных постов. Facebook/Instagram не удалил более 3,7 тыс. таких материалов. 5,2 тыс. запрещенных материалов не удалил Google/YouTube.

У Twitter среднее время выполнения требований по удалению запрещенных материалов сократилось со 129 до 8 суток. У Facebook/Instagram оно составляет 105 суток, а Google/YouTube удаляет запрещенный контент за 82 дня.

Вчера в Москве мировой судья оштрафовал Telegram еще на 10 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию. В конце мая по этой же причине на 9,5 млн рублей был оштрафован Twitter. Также ранее суд оштрафовал компанию Facebook по восьми протоколам на сумму 26 млн рублей за то, что она не удалила запрещенный контент. Кроме того, штраф в 3,5 млн получила компания Google за недостаточную фильтрацию на территории России поисковой выдачи (ч. 2.1 ст. 13.40 КоАП РФ).

