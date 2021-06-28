Титов предложил оплачивать простой сотрудников во время локдауна

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Государство должно оплачивать простой сотрудников при введении длинных выходных или локдауна из-за коронавируса, считает уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.



При этом простой должен оплачиваться минуя работодателя, напрямую, сообщает РБК, ссылаясь на доклад Титова президенту РФ Владимиру Путину в числе срочных мер поддержки малого и среднего бизнеса.

Бизнес-омбудсмен также предлагает продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса до конца 2022 года, компенсировать затраты на тестирование на коронавирус и продлить компенсации на приобретение средств индивидуальной защиты, ослабить ограничения на привлечение сотрудников из стран ближнего зарубежья, заморозить рост тарифов на коммунальные услуги для предприятий МСП до 2023 года.

Ранее Титов поддержал обязательную вакцинацию от COVID-19 работников заведений общепита, которая началась в Москве. Еще он выступил против введения четырехдневной рабочей недели.

Маргарита Головатенко