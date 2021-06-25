Титов выступил против введения четырехдневной рабочей недели

Фото: Роман Хасаев (архив)

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов не одобрил идею зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о введении в стране четырехдневной рабочей недели. Об этом он заявил в ходе делового визита в Набережные Челны, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

«Идея четырехдневки может рассматриваться не раньше, чем производительность труда в России вырастет до уровня той же Германии», — заявил Титов. Чтобы достичь такого показателя, власти должны стимулировать инвестиции в оборудование и технологии предприятий. Делать это, по мнению бизнес-омбудсмена, следует в первую очередь при помощи налогов.

Титов обратил внимание, что в России наблюдается дефицит рабочей силы, особенно высокопрофессиональных кадров. «Их днем с огнем не сыскать», — заявил он.

«Если мы будем это делать, то можем забыть об экономическом росте, — резюмировал свое мнение относительно четырехдневной рабочей недели Титов.



Фото: Максим Платонов (архив)

Медведев не раз поднимал идею четырехдневной рабочей недели и в начале февраля заявил, что пандемия оживила ее. «В философском плане мир движется в этом направлении», — завил он в апреле.



Аналитики выяснили, что все больше россиян поддерживают инициативу — семь из десяти работающих пять дней в неделю считают, что успеют выполнить свой стандартный объем работы за четыре дня.

Татьяна Демина