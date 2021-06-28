Татарстан попал в тройку направлений для лечения кумысом в России

Татарстан стал третьим направлением в России, куда жители готовы поехать, чтобы подлечиться кумысом: за него отдали свои голоса 17% респондентов. Таковы данные опроса пользователей соцсетей сервиса TVIL.RU.



Бесспорным лидером по направлению кумысолечения стала Башкирия, получив 41% голосов пользователей. Туда едут, чтобы попробовать национальную кухню, попить кумыс и пожить в юртах.

На втором месте в топе — Калмыкия с 28%. Также в семерку регионов попали Марий Эл, Ульяновская область, Бурятия и Алтайский край — они получили по 3% голосов опрошенных.

Фото: pixabay.com

Маргарита Головатенко