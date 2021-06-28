Вслед за азнакаевским подрядчиком «Газпрома» обанкротился владелец компании

Банкротство за банкротством

Ильшат Зарипов, учредитель зарегистрированной в Азнакаево компании «Востокнефтеспецмонтаж» (ВНСМ), признан личным банкротом, выяснило «Реальное время». Ранее эта компания была крупным подрядчиком нефтегазовых гигантов, но в 2020 году попала под наблюдение, а затем в ней ввели конкурсное производство.

Решение о банкротстве Зарипова также принял Арбитражный суд Татарстана. Иск подал Тимур Шархемуллин — директор и соучредитель ГК «Чистый мир Казань», которая занимается клинингом, вывозом мусора и подобными услугами для промпредприятий. Эта компания также выступает кредитором «Востокнефтеспецмонтажа» — она заявила требования на общую сумму около 24 млн рублей, обеспеченных залогом тяжелой техники ВНСМ. В документах суда упоминается, что задолженность проистекает из договоров займа, которые ВНСМ не вернул.

Ильшат Зарипов, учредитель зарегистрированной в Азнакаево компании «Востокнефтеспецмонтаж» (ВНСМ), признан личным банкротом. Фото tatarnews.ru

Однако как в иске о банкротстве компании, так и иске о личном банкротстве фигурируют и требования лично Шархемуллина на 6,32 млн рублей. В документах суда по банкротству ВНСМ говорится, что Шархемуллин кредитовал Зарипова на 6 млн рублей также под залог техники — двух трубоукладчиков. Зарипов деньги не отдал, поэтому Шархемуллин взыскивал заем через Азнакаевский городской суд (Зарипов при этом на заседание не пришел). «Реальное время» направило запрос Тимуру Шархемуллину через приемную ГК «Чистый мир Казань».

На сегодня Зарипов остается совладельцем двух формально действующих компаний: ему принадлежат 15% в казанском ТД «Приволжский» (занимается оптовой торговлей кондитерскими изделиями, нулевая выручка в 2020 году), а также 40% в азнакаевском ООО «Фаворит» (остальные доли, судя по ФИО совладельцев, принадлежат его родственникам — Марату Зарипову и Эльмере Зариповой; один из телефонов компании совпадает с номером ВНСМ). «Фаворит» занимается управлением недвижимостью и в 2020 году резко нарастил выручку с 10 до 48 млн рублей при чистой прибыли в 134 тыс. рублей.

Связаться с Ильшатом Зариповым по номерам его компаний «Реальному времени» не удалось. Мы готовы предоставить ему право прокомментировать ситуацию.

В Арбитражном суде Татарстана находится иск Азнакаевской городской прокуратуры — та требует привлечь Ильшата Зарипова по части 4 статьи 14.13 КоАП РФ. Фото: Максим Платонов

Претензии имеет и прокуратура

Любопытно также, что в Арбитражном суде Татарстана находится иск Азнакаевской городской прокуратуры — та требует привлечь Ильшата Зарипова по части 4 статьи 14.13 КоАП РФ — это незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего. В одном из судебных актов по банкротному делу указывается, что бывший руководитель не передал документацию компании конкурсному управляющему.

Как пояснил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, Зарипов передал конкурсному управляющему лишь часть документов, которые необходимо предоставить при конкурсном производстве. «Конкурсник» пытался обязать его передать документы через суд. Тогда представитель Зарипова в суде заявлял, что пояснил: всю имеющуюся документацию не смогли передать ввиду отсутствия бухгалтерского работника и большого объема указанных документов, а имущество — в связи с нахождением за пределами Татарстана.

Такую же версию рассказал и конкурсный управляющий Руслан Щекочихин, но он добавил — к настоящему моменту почти все документы уже переданы. Издание также направило просьбу о комментарии через конкурсного управляющего.

Как к ВНСМ пришли и ушли госконтракты

Как ранее писало «Реальное время», «Востокнефтеспецмонтаж» был крупным подрядчиком «Газпрома» и «Транснефти». В 2014-м компания выиграла крупный тендер ООО «Газпром нефтепереработка» на капремонт продуктопровода ШФЛУ Сургут — Южный Балык на подводном переходе через Обь — стоимость контракта составила 106,3 млн рублей. В 2015 же году ВНСМ кратно нарастил объемы взаимодействия с газовой монополией — сумма контрактов с различными структурами «Газпрома», по данным системы «СПАРК-Интерфакс», составила 1,28 млрд рублей. Среди выполненных работ — строительство вертолетной площадки в Заполярье, завершение строительства детского лагеря для компании «Газпром трансгаз Саратов», капремонт дорог, мостов, объектов энергетики и многое другое.



В 2015 году компания выиграла ряд тендеров «Транснефти» на замену участков трубопроводов на общую сумму в 419 млн рублей. В 2016 году компания также работала на подрядах «Газпрома» по ремонту газопроводов и реконструкции производственной базы «Газпром трансгаз Сургут» на общую сумму в 588,7 млн рублей, а годом позже получила лишь небольшой ремонтный контракт от «Транснефти» на 2,15 млн рублей. Информацию о более поздних заключенных контрактах «Востокнефтеспецмонтажа» обнаружить не удалось.



«Востокнефтеспецмонтаж» был крупным подрядчиком «Газпрома» и «Транснефти». Фото tatarnews.ru

В 2017 году выручка компании еще составляла рекордные 1,4 млрд рублей при чистой прибыли в 5,5 млн рублей, в 2016 году — 777,2 млн рублей выручки и 13 млн рублей прибыли. В 2017 году компания заработала 547 млн рублей с прибылью в 29,3 млн рублей, в 2018 году — 750 млн рублей при 28,15 млн рублей прибыли. А в 2019 году компания уже фиксировала убыток в 224 млн рублей при выручке в 551,16 млн рублей. Данные за 2020 год не опубликованы.

В банкротном деле изначальным истцом выступило лениногорское ООО «Технология» (занимается предоставлением техники в лизинг, сейчас находится на стадии ликвидации) — оно подало иск еще в январе 2020 года. Позже в дело вступили другие кредиторы: строительная компания из Лениногорска ООО «Руснефтегазстрой+», казанское торговое предприятие ООО «Мета Инвест» и ряд других компаний. Так что наблюдение было введено не с первой попытки — суд отказал одному из истцов в феврале, а затем в июне.

В итоге наблюдение ввели по требованию стройкомпании «Лесхоз» из Челябинской области. Как следует из документов суда, эта компания была субподрядчиком на реконструкции магистрального нефтепродуктопровода Уфа — Петропавловск и меняла там переходы через ж/д пути. ВНСМ с «Лесхозом» не расплатился и остался должен ему небольшую по меркам оборотов компании сумму в 3,2 млн рублей. Она и послужила причиной для банкротного иска, причем в решении суда отмечается — должник против введения наблюдения не возражал.

К моменту введения конкурсного производства в реестре кредиторов были уже требования на 121,4 млн рублей, после добавилось еще около 15 млн рублей. Инвентаризация выявила 86 млн рублей дебиторской задолженности и 44 единицы техники балансовой стоимостью в 45 млн рублей, примерно половина из которой — предметы залога.

Александр Артемьев