В компании азнакаевского подрядчика «Газпрома» ввели наблюдение

Банкротства добивались полгода

Арбитражный суд Татарстана ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Востокнефтеспецмонтаж» (ВНСМ). Компания зарегистрирована в Азнакаево и являлась крупным подрядчиком «Газпрома» — только за 2015—2016 годы на контрактах газового монополиста заработала порядка 2 млрд рублей.

Изначально истцом выступало лениногорское ООО «Технология» (занимается предоставлением техники в лизинг, сейчас находится в стадии ликвидации) — оно подало иск еще в январе 2020 года. Позже в дело вступил ряд других кредиторов — строительная компания из Лениногорска ООО «Руснефтегазстрой+», казанское торговое предприятие ООО «Мета Инвест» и ряд других компаний. Так что наблюдение было введено не с первой попытки — суд отказал одному из истцов в феврале, а затем в июне.

В итоге наблюдение ввели по требованию стройкомпании «Лесхоз» из Челябинской области. С чем именно связаны претензии компании — пока неясно, мотивировочная часть решения суда еще не опубликована, директор «Лесхоза» Александр Трусов отказался комментировать взаимоотношения с ООО «Востокнефтеспецмонтаж».

В ВНСМ не смогли оперативно прокомментировать результаты иска корреспонденту «Реального времени».

Арбитражный суд Татарстана ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Востокнефтеспецмонтаж». Фото Максима Платонова

Как с уходом подрядов ушла и прибыль

В середине десятилетия «Востокнефтеспецмонтаж» действительно являлся одним из наиболее заметных подрядчиков «Газпрома», а также «Транснефти» на территории Татарстана. Директором и бенефициаром компании является бизнесмен Ильшат Зарипов.

В 2014-м компания выиграла крупный тендер ООО «Газпром нефтепереработка» на капремонт продуктопровода ШФЛУ Сургут — Южный Балык на подводном переходе через Обь — стоимость контракта составила 106,3 млн рублей. В 2015 же году ВНСМ кратно нарастил объемы взаимодействия с газовой монополией — сумма контрактов с различными структурами «Газпрома», по данным системы «СПАРК-Интерфакс», составила 1,28 млрд рублей. Среди выполненных работ — строительство вертолетной площадки в Заполярье, завершение строительства детского лагеря для компании «Газпром трансгаз Саратов», капремонт дорог, мостов, объектов энергетики и многое другое.

Кроме того, в 2015 году компания выиграла ряд тендеров «Транснефти» на замену участков трубопроводов на общую сумму в 419 млн рублей.

В 2016 году компания также работала на подрядах «Газпрома» по ремонту газопроводов и реконструкции производственной базы «Газпром трансгаз Сургут» на общую сумму в 588,7 млн рублей, а годом позже получила лишь небольшой ремонтный контракт от «Транснефти» на 2,15 млн рублей. Информацию о более поздних заключенных контрактах «Востокнефтеспецмонтажа» обнаружить не удалось.

В 2016 году компания также работала на подрядах «Газпрома» по ремонту газопроводов и реконструкции производственной базы «Газпром трансгаз Сургут» на общую сумму в 588,7 млн рублей. Фото tatarnews.ru

При этом отсутствие крупных тендеров сказалось на компании не сразу — в 2017—2018 годах ее прибыль даже росла. В 2015 году ВНСМ получил выручку в 1,4 млрд рублей и прибыль в 5,5 млн рублей, в 2016-м году — 777,2 млн рублей выручки и 13 млн рублей прибыли. В 2017 году компания заработала 547 млн рублей с прибылью в 29,3 млн рублей, в 2018 году — 750 млн рублей при 28,15 млн рублей прибыли.

А в 2019 году компания впервые зафиксировала убыток — аж в 224 млн рублей при выручке в 551,16 млн рублей. Собственный капитал компании также ушел в область отрицательных значений.

При этом компания сейчас частый гость в Арбитражном суде республики: только с начала 2020 года в ее адрес подано 16 исков на сумму в 36,9 млн рублей, в 2019 году — еще 32 иска на сумму в 55,3 млн рублей. Добавим, что в декабре 2019 года компанию трижды посещали инспекторы Роструда с внеплановыми проверками. И трижды находили нарушения, связанные с выплатой заработной платы.

Александр Артемьев