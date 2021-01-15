Арбитражный суд признал банкротом азнакаевского экс-подрядчика «Газпрома»

Фото: Максим Платонов (архив)

Арбитражный суд Татарстана признал банкротом азнакаевское ООО «Востокнефтеспецмонтаж», которое раньше являлось крупным подрядчиком «Газпрома». Об этом говорится в сообщении на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

В отношении компании открыто конкурсное производство до 12 мая 2021 года, в тот же день пройдет судебное заседание по рассмотрению вопроса о продлении срока, либо о его завершении. Исполняющим обязанности конкурсного управляющего должника утвержден Руслан Щипалов.

Фото: flickr.com

Летом 2020 года «Реальное время» писало, что Арбитражный суд Татарстана ввел в отношении ООО «Востокнефтеспецмонтаж» процедуру наблюдения. В середине компания действительно являлся одним из наиболее заметных подрядчиков «Газпрома», а также «Транснефти» на территории Татарстана. Директором и бенефициаром компании является бизнесмен Ильшат Зарипов.