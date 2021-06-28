В Высокогорском районе Татарстана ввели карантин по бешенству
В Высокогорском районе Татарстана ввели карантин по бешенству, такой указ подписан президентом РТ Рустамом Миннихановым.
Карантин принят в связи с выявленным случаем бешенства в личном подсобном хозяйстве на улице Рябиновой Бирюлинского совхоза. Бирюлинское сельское поселение на время признали неблагополучным пунктом.
В эпизоотическом очаге запрещается лечить больных восприимчивых животных, допускать посторонних, ввозить, вывозить и перемещать непривитых животных, а еще снимать шкуры с трупов. Также запрещено проведение ярмарок, выставок и иных мероприятий, в которых предусматривается возможность перемещения и скопления восприимчивых животных, их вывоз, отлов и передача в зоопарки.
Ранее карантин по бешенству ввели в в Сулеевском сельском поселении Альметьевского района. В начале июня — Новонадыровском послеении того же района.
Другим указом Минниханов отменил карантин по бешенству на территории Кузембетьевского сельского поселения Мензелинского района РТ, введенный там в апреле этого года.
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