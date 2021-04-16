В одном из сельских поселений Мензелинского района РТ ввели карантин по бешенству животных

На территории Кузембетьевского сельского поселения Мензелинского района РТ ввели карантин в связи с неблагополучием по заболеваемости бешенством животных. Соответствующий указ подписал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Эпизоотический очаг выявлен на территории земельного участка №39 садоводческого некоммерческого товарищества собственников недвижимости «Усаево» в Кузембетьевском сельском поселении.

На территории поселения запрещается проведение мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых к бешенству животных, их вывоз, а также отлов для помещения в зоопарки уязвимых перед заболеванием диких зверей.

Фото: Олег Тихонов (архив)

В эпизоотическом очаге введен запрет на лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технические) операции и т.д.



В феврале карантин по бешенству животных отменили в селе Русский Каран Мензелинского района РТ.



Татьяна Демина