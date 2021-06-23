В селе Альметьевского района Татарстана ввели карантин по бешенству

В селе Урсалабаш в Сулеевском сельском поселении Альметьевского района Татарстана ввели карантин по бешенству животных. Соответствующий указ подписал президент республики Рустам Минниханов.

Эпизоотический очаг расположен на территории личного подсобного хозяйства на улице Ахмадуллина. Там запрещено лечить больных восприимчивых животных, ввозить и вывозить их, а также посещать эту территорию посторонним лицам.



В начале июня карантин по бешенству ввели в еще одном поселении Альметьевского района — в Новонадыровском.

Другим указом Минниханов отменил карантин по бешенству на территории Кузембетьевского сельского поселения Мензелинского района РТ, введенный там в апреле этого года.