В Нижнекамске строители закончат первый этап работ в экстрим-парке до конца августа

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин и министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов оценили ход строительства экстрим-парка в городе. Строительство идет на территории Солнечной поляны. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

До конца августа текущего года планируется завершить первый этап работ — в парке должны появиться скейтпарк и памп-трек — специальная велосипедная трасса с неровностями.

фото: e-nkama.ru

«Сейчас будущему общественному пространству нужно дать название. Мы обратились к молодежи и ждем от них предложений», — отметин Метшин.

В Нижнекамске появится еще один сквер. На строительство выделено 29 млн рублей. На участке около 30 тысяч квадратных метров появится сквер с амфитеатром, небольшой детский парк с элементами экстрим-оборудования, площадки для выгула собак.



Алексей Нечаев