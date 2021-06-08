В Нижнекамске появится еще один сквер
В Нижнекамске появится еще один сквер. Его строительство сегодня проинспектировал мэр города Айдар Метшин.
На строительство выделено 29 млн рублей. На участке около 30 тысяч квадратных метров появится сквер с амфитеатром, небольшой детский парк с элементами экстрим-оборудования, площадки для выгула собак. Также здесь оборудуют и небольшое тротуарное кольцо для занятий скандинавской ходьбой и езды на велосипедах.
Проект создан самими жителям с учетом их пожеланий, говорится на сайте исполкома.
Ранее сообщалось, что из бюджета Татарстана на обустройство трех парков выделено 79,6 млн рублей, следует из тендерной документации ГИСУ РТ.
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