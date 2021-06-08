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В Нижнекамске появится еще один сквер

15:19, 08.06.2021
В Нижнекамске появится еще один сквер
Фото: e-nkama.ru

В Нижнекамске появится еще один сквер. Его строительство сегодня проинспектировал мэр города Айдар Метшин.

На строительство выделено 29 млн рублей. На участке около 30 тысяч квадратных метров появится сквер с амфитеатром, небольшой детский парк с элементами экстрим-оборудования, площадки для выгула собак. Также здесь оборудуют и небольшое тротуарное кольцо для занятий скандинавской ходьбой и езды на велосипедах.

Фото: e-nkama.ru

Проект создан самими жителям с учетом их пожеланий, говорится на сайте исполкома.

Ранее сообщалось, что из бюджета Татарстана на обустройство трех парков выделено 79,6 млн рублей, следует из тендерной документации ГИСУ РТ.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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