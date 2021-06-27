Детский омбудсмен Татарстана взяла на контроль инцидент с отравлением детей антисептиком в лагере

Уполномоченный по правам человека в Татарстане Ирина Волынец сообщила, что взяла на контроль инцидент в лагере «Чайка» в Пестречинском районе РТ, в котором дети 10-13 лет отравились антисептиком, выпив его.



Она упомянула, что «Чайка» считается одним из лучших лагерей, поэтому все выясняется тщательно. Волынец отметила, что ей жаль начальника и сотрудников лагеря, а еще детей:

— Вожатых и воспитателей жалко, начальника лагеря тоже. Но больше всего жалко детей: что должно быть у них в голове, если они пьют антисептик? Ведь не младенцы уже — им от 10 до 13 лет, написала она в своем Telegram.

Фото: прокуратура РТ

Инцидент произошел 24 июня. В лагере «Чайка» шесть детей в возрасте 10—13 лет выпили антисептик и отравились. Прокуратура Пестречинского района РТ проводит проверку по факту отравления детей. Также идет доследственная проверка. В Минмолодежи РТ пояснили, что дети самостоятельно употребили антисептик.



Маргарита Головатенко