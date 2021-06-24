Следком проводит проверку после отравления шести детей в детском лагере в Татарстане

В ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о том, что в Пестречинском районе РТ в лагере дети выпили антисептик и были госпитализированы. Всего пострадало шесть детей. Об этом сообщил в пресс-службе СК России по РТ.

По данному факту следственными органами СК РФ по РТ проводится доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Прокуратура Пестречинского района РТ также проводит проверку по факту отравления детей. Обстоятельства инцидента выясняются. По итогам надзорных мероприятий будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования. Об этом сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Алексей Нечаев