Юрист рассказал о выплате по уходу за ребенком в размере 100% от заработка

Фото: realnoevremya.ru / Анна Сейтумерова

Родители на больничном по уходу за ребенком до семи лет смогут получить пособие по временной нетрудоспособности, которое будет составлять 100% от заработка, сообщил гендиректор компании Urvista Алексей Петропольский.



Продолжительность стажа учитывать не будут, как это было раньше. Вопрос о выплате будет решаться индивидуально исходя из размера зарплаты родителя ребенка, сообщает «Прайм».

После того, как документ вступил в силу, появилась информация о том. Что размер выплаты составит 55 тысяч рублей. Юрист пояснил, что 55 208 рублей — размер среднего заработка россиян по данным Росстата.

Фото: realnoevremya.ru

По поручению президента России с 1 июля ввели новые пособия для женщин, вставших на учет на ранних сроках беременности, и для родителей, которые в одиночку воспитывают детей. На выплаты выделяется 10 и 36 млрд рублей соответственно. Минтруд объяснял правила их получения.

Маргарита Головатенко