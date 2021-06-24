Минтруд объяснил правила получения пособия для будущих мам

Минтруд России объяснил правила получения пособий для будущих мам, находящихся в трудной финансовой ситуации, и одиноких родителей.

«Женщина, которая не работает в момент обращения за пособием, тоже может его получать, если соблюдено правило нулевого дохода. То есть в период, за который оцениваются доходы семьи, у взрослых членов семьи был заработок или объективные причины его отсутствия», — сказано в сообщении.

Ежемесячное пособие выплачивается с места постановки на учет за полный месяц, включая месяц родов. Пособие смогут получить женщины, вставшие на учет в первые 12 недель беременности, если доход на человека в семье не превышает прожиточного минимума на душу населения в регионе. Женщина, которая встала на учет еще до 1 июля, также может подать заявление на выплату. У нее пособие будет поступать с месяца обращения и до родов.

По поручению президента России с 1 июля ввели новые пособия для женщин, вставших на учет на ранних сроках беременности, и для родителей, которые в одиночку воспитывают детей. На выплаты выделяется 10 и 36 млрд рублей соответственно.



Алексей Нечаев