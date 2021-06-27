Соцсети: в Казани взрослый мужчина снял колпачок с автомобильного диска

В Казани около ТРЦ «Моки» взрослый мужчина снял колпачок с автомобильного диска, видео опубликовано в одном из Instagram-сообществ.



Владелица автомобиля сообщила, что заметила это не сразу, и если бы она еще помедлила, мужчина мог бы снять все четыре колпачка.

«Спросила, что надо от машины. Сказал: «Мешает она мне». Ушел. Деградируют не только дети...», — написала она.

Напомним, казанцы в соцсетях стали жаловаться на кражи колпачков от автомобильных дисков. По словам пользователей, колпачки воруют подростки из-за нового тренда в соцсети TikTok.

Полиция начала проверку по этому факту. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В УВД отметили, что сотрудниками отделений по делам несовершеннолетних проводятся мероприятия на выявление правонарушений подростками с девиантным поведением. Родителей просят разъяснить своим детям последствия поступков.

Маргарита Головатенко