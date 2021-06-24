В Казани полиция проверит факты снятия колпачков с автомобилей подростками

Полиция начала проверку по факту снятия с колес автомобиля индикаторов давления в шинах — колпачков, сообщили «Реальному времени» в УВД по Казани.

Заявление поступило в один из отделов полиции города. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В УВД отметили, что сотрудниками отделений по делам несовершеннолетних проводятся мероприятия на выявление правонарушений подростками с девиантным поведением. Родителей просят разъяснить своим детям последствия поступков.

Напомним, казанцы в соцсетях стали жаловаться на кражи колпачков от автомобильных дисков. По словам пользователей, колпачки воруют подростки из-за нового тренда в соцсети TikTok.

Тренд продолжает пополняться новыми видео, где подростки демонстрируют, как они скручивают колпачки — для коллекций или с целью продажи. Однако жители опасаются, что эта «забава» может привести к тому, что подростки станут воровать и дальше, и колпачками дело не ограничится.

Маргарита Головатенко