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В Казани подростки воруют колпачки от автомобильных дисков из-за тренда в TikTok

06:41, 23.06.2021
В Казани подростки воруют колпачки от автомобильных дисков из-за тренда в TikTok

Казанцы в соцсетях стали жаловаться на кражи колпачков от автомобильных дисков. По словам пользователей, колпачки воруют подростки из-за нового тренда в соцсети TikTok.

Тренд продолжает пополняться новыми видео, где подростки демонстрируют, как они скручивают колпачки — для коллекций или с целью продажи. Однако жители опасаются, что эта «забава» может привести к тому, что подростки станут воровать и дальше, и колпачками дело не ограничится.

Ранее соцсеть TikTok обязали выплатить 1,5 миллиона за отказ удалить противоправный контент.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан
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