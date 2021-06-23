В Казани подростки воруют колпачки от автомобильных дисков из-за тренда в TikTok
Казанцы в соцсетях стали жаловаться на кражи колпачков от автомобильных дисков. По словам пользователей, колпачки воруют подростки из-за нового тренда в соцсети TikTok.
Тренд продолжает пополняться новыми видео, где подростки демонстрируют, как они скручивают колпачки — для коллекций или с целью продажи. Однако жители опасаются, что эта «забава» может привести к тому, что подростки станут воровать и дальше, и колпачками дело не ограничится.
Ранее соцсеть TikTok обязали выплатить 1,5 миллиона за отказ удалить противоправный контент.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым