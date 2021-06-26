В Татарстане задержали мужчину, пытавшегося перевезти чужой автомобиль в свой гараж

Фото: пресс-служба Росгвардии по РТ

Сотрудники Росгвардии в Чистополе задержали мужчину 1980 года рождения — он пытался завладеть чужим автомобилем, сообщает Росгвардия по РТ.



Патрульный экипаж Росгвардии получил информацию от полиции о том, что от дома по улице Пушкина пытаются угнать легковушку. Сотрудники приехали на место, где обнаружили в салоне авто мужчину. Стоящая рядом девушка пыталась ему помешать.

Росгвардейцам она сообщила, что через окно увидела, как возле машины ходит посторонний, услышала звуки сигнализации и вышла на улицу. За рулем ее авто сидел незнакомый гражданин. Она потребовала, чтобы он вышел из салона. Он же заявил, что это его машина и он перегонит ее в свой гараж.

Фото: пресс-служба Росгвардии по РТ

Его задержали, для дальнейшего разбирательства передали следственно-оперативной группе полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В июне Госавтоинспекция МВД по Татарстану с помощью аэростата Росгвардии пресекла 12 нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу встречного движения. Два рейда были проведены на участке трассы М-7 «Волга» с 1 000 по 1 011 км, на котором проводится ремонт. В этом году там произошло 25 ДТП, в результате которых два человека погибло и пять пострадало.

Маргарита Головатенко