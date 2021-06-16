В Татарстане ГИБДД с помощью аэростата выявило любителей выезжать на встречку

Фото: Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан (архив)

Госавтоинспекция МВД по Татарстану с помощью аэростата Росгвардии пресекла 12 нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу встречного движения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Два рейда были проведены на участке трассы М-7 «Волга» с 1000 по 1011 км, на котором проводится ремонт. В этом году там произошло 25 ДТП, в результате которых 2 человека погибло и 5 пострадало.

В ГИБДД напомнили, что выезд на встречку может привести к лишению прав сроком на 6 месяцев.

Аэростат для фиксации ДТП начали использовать в Татарстане еще в 2019 году.