Роспотребнадзор по Татарстану: «И мы не сторонники сначала отменять меры, а потом вновь вводить»

Фото: Максим Платонов

«У нас на сегодня ситуация сдерживаемая, контролируемая»

В Татарстане пока не будут вводить дополнительные ограничения из-за распространения коронавируса, как это делается в других регионах России, которые спешно ослабляли меры. Замглавы Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина отметила — Татарстан не сторонник того, чтобы сначала отменять, а потом вновь вводить.

— Когда ситуация была, ну так скажем, более-менее спокойной, многие регионы, торопясь, начали отменять ограничения. И вы нам в этом зале говорили «А мы когда что отменим? Москва отменяет, Питер отменяет, мы давайте что-то отменим», — обратилась Авдонина к журналистам. — А мы вам говорили, что все те ограничительные меры, которые у нас действуют, они полностью адекватны той ситуации, которая есть. И мы не сторонники сначала отменять, а потом вновь вводить. Поэтому мы удерживали ситуацию, мониторировали, мы прекрасно знаем, что капельные инфекции имеют волнообразные течения, и мы прекрасно осознаем, что на сегодня уровень коллективного иммунитета от прививки еще недостаточный, а количество неимунных лиц, которые подвержены заболеванию, еще очень большое. У нас есть большое количество «мишеней» для вируса — те, кто еще не болел, и те, кто болел и уже утратил иммунитет. Поэтому риски у нас сохранялись и мы не снимали эти ограничения, поэтому на сегодня говорить о введении каких-либо дополнительных ограничений, как это сейчас проходит в субъектах, пока не планируется, — отметила она.

Рост заболеваемости коронавирусом отмечается в тех регионах, которые рано отменили ограничения.



Авдонина допустила введение новых ограничений в будущем. Фото: Максим Платонов

— У нас на сегодня ситуация сдерживаемая, контролируемая, — подчеркнула Авдонина.

При этом Авдонина допустила введение новых ограничений в будущем. Есть и риск вернуться к ситуации образца весны 2020 года, если не будет достаточно вакцинированных.

— Мы это не исключаем, если будем видеть, что ситуация не исправляется, не идет в сторону, не увеличивается количество привитых. Тогда да, возможно, какие-то ограничительные мероприятия могут быть введены или могут быть ужесточены те, которые существуют, — говорит представитель РПН.

Показателей к третьей волне коронавируса, по словам Авдониной, нет, и все зависит от вакцинации.

— Чем меньше будет жертв для вируса, чем меньше будет подверженных вирусу, тем быстрее мы сможем попрощаться с пандемией, тем быстрее мы сможем снять действующие ограничения и не вводить новые, — заявила замглавы Роспотребнадзора.

«Это серьезные цифры, они нас вполне удовлетворяют», — говорит Владимир Жаворонков. Фото: Максим Платонов

С антителами можно легко заболеть

За сутки вакцину от коронавируса получили 10 904 человека, что является рекордом. «Это серьезные цифры, они нас вполне удовлетворяют, — говорит заместитель министра здравоохранения Татарстана — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Всего провакцинировано 490 877 человек, из них 360 935 укололись повторно. Однако пунктов вакцинации скоро станет меньше — из-за жары в Казани некоторые из них, стоящие у станций метро, уберут.

— Мы можем делать это только тогда, когда абсолютны уверены в том, что мы всю цепочку правильно соблюдаем, в том числе хладовую, — говорит заместитель министра здравоохранения Татарстана. Сегодня, чтобы соблюдать хладовую цепочку, нам постоянно приходится обновлять хладагенты в морозильниках. Конечно, наши сотрудники находятся не в самых благоприятных условиях с точки зрения вакцинации. Поэтому мы будем смотреть на интерес населения на тех или иных станциях метро. Там, где население не будет проявлять активность, я прошу меня понять, мы будем уводить оттуда машины, — заявил Жаворонков.

При всем при этом пункт вакцинации откроют в поселке Мирный, где завтра пройдет городской Сабантуй.

Всего провакцинировано 490 877 человек, из них 360 935 укололись повторно. Фото: Максим Платонов

Жаворонков рекомендовал не опираться на уровень антител к коронавирусу при принятии решения о вакцинации от коронавируса.

— 6—8 месяцев от заболевания прошло — прививайте, не опирайтесь на антитела. 6—8 месяцев — вот наш коридор для вакцинации. С антителами можно заболеть легко, наличие антител — не панацея, — подчеркнул замминистра.