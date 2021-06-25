В Казани пятый день подряд выявляют превышение допустимой концентрации вредных веществ в воздухе

Фото: Анна Сейтумерова

В Казани три станции зарегистрировали превышение предельно допустимой концентрации формальдегида, следует из данных мониторинга на сайте Гидрометцентра РТ. Повышенный уровень вредных веществ в воздухе выявляют уже пятый день подряд.

ПНЗ №4 на Горьковском шоссе, 2, зафиксировал концентрацию формальдегида на уровне 0,086 мг/куб. метр, ПНЗ №7 по улице Декабристов, 183 — 0,091 мг/куб. метр, а ПНЗ №9 на пересечение улиц Побежимова и Ленинградской — 0,071 мг/куб. метр.

Предельно допустимая концентрация этого вещества в воздухе составляет 0,05 мг/куб. метр.

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Данные представлены за период наблюдения с 13.00 24 июня по 07.00 25 июня.

Накануне повышенную концентрацию в воздухе Казани формальдегида также зафиксировали ПНЗ №№4, 7 и 9. Станция ПНЗ №8 выявила повышенную концентрацию аммиака, а пункт наблюдений №15, расположенный по улице Дубравной, зарегистрировал повышенное содержание фенола.



В Минэкологии Татарстана объясняют повышенную концентрацию вредных веществ в воздухе несколькими факторами: большое количество автомобилей, непосредственная близость постов наблюдения к городской инфраструктуре, установившаяся жара и почти полное отсутствие ветра, который рассеивал бы то, что выделяют машины и промышленные объекты. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина