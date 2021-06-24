В Казани четвертый день подряд выявляют повышенную концентрацию вредных веществ в воздухе

Фото: Максим Платонов

В воздухе Казани четвертый день подряд регистрируется повышенная концентрация вредных веществ. Превышение допустимого уровня зафиксировали сразу пять пунктов наблюдения, следует из данных мониторинга на сайте Гидрометцентра РТ.

ПНЗ №4, расположенный на Горьковском шоссе, 2, выявил повышенную концентрацию формальдегида — 0,126 мг/куб. метр при норме — в 0,05 мг/куб. метр.

Повышенную концентрацию в воздухе Казани формальдегида зафиксировал и ПНЗ №9, расположенном на пересечение улиц Побежимова и Ленинградской. Концентрация вредного вещества составила 0.274 мг/куб. метр при норме в 0,05 мг/куб. метр.

ПНЗ №7 также выявил превышение формальдегида — 0,144 мг/куб. метр.

Станция ПНЗ №8 выявила повышенную концентрацию аммиака - 0.24 мг/куб. метр при норме в 0,2 мг/куб. метр.

Пункт наблюдений № 15, расположенный по улице Дубравная, зарегистрировал повышенное содержание фенола. Концентрация вредного вещества составила 0,011 мг/куб. метр при норме в 0,01 мг/куб. метр.

Вчера в воздухе Казани третий день регистрировалась повышенная концентрация вредных веществ. Так, ПНЗ №4, расположенный на Горьковском шоссе, 2, выявил повышенную концентрацию формальдегида — 0,055 мг/куб. метр при норме — в 0,05 мг/куб. метр.

Алексей Нечаев