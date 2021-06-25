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Состояние певицы МакSим, госпитализированной после концерта в Казани, не изменилось за неделю

12:02, 25.06.2021
Состояние певицы МакSим, госпитализированной после концерта в Казани, не изменилось за неделю
Фото: instagram.com/maksimartist

Певица МакSим все еще подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и находится в медикаментозной коме. Об этом сообщил ее представитель.

Состояние певицы за неделю не изменилось.

«Каких-то значительных изменений не было, но состояние стабильное. Прогнозов по выводу с ИВЛ пока нет, для этого должны быть улучшения», — приводит слова представителя МакSим «РИА Новости».

Напомним, что артистку госпитализировали в больницу после концерта в Казани в честь Дня России. У артистки было поражено 40% легких, хотя коронавирус так и не выявлен. 19 июня стало известно, что МакSим ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Хоккейный клуб «Спартак» заявил, что намерен оказать необходимую помощь певице.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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