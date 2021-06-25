В казанских поселках скоро начнут работать бесплатные мобильные пункты вакцинации собак

В казанских поселках начнут работу бесплатные мобильные пункты вакцинации собак — в них можно будет проконсультироваться с ветеринаром и стерилизовать животное, сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.



Пункты начнут работать в ближайшее время. С их помощью власти надеются предупредить рост количества бездомных животных на улицах. Это в свою очередь поможет снизить угрозу для человека.

Мэр города отметил, что чаще всего на улице оказываются щенки собак, живущих в домах жителей поселков. Теперь для вакцинации и стерилизации животного не нужно будет ездить в клинику — владельцы смогут обратиться за этим по месту жительства.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее мэр Казани утверждал, что проблема связана с тем, что большинство людей безответственно относятся к заведению питомца: поиграются и отпускают на улицу. Метшин напомнил, что новый федеральный закон требует гуманного отношения к животным: эвтаназия допускается в крайних случаях, когда собака неизлечимо больна. «Агрессивные и опасные животные остаются в приюте на дожитие, остальных вакцинируют и отпускают».

Проблема с количеством бездомных собак усугубляется тем, что они нападают на людей. Так, в апреле в селе Осиново Зеленодольского района РТ они покусали 11-летнего мальчика, ребенок находится в больнице. После инцидента возбудили уголовное дело по статьям о халатности и выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.



Напомним, Татарстан оказался на первом месте по числу бездомных собак — в республике их насчитывается 24,5 тысячи.

Маргарита Головатенко