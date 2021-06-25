«Уфа» арендовала Саплинова у «Ростова» и отказалась покупать Урунова из «Спартака»

«Уфа» продолжает свою работу на трансферном рынке в текущее межсезонье.

Уфимцы сообщили об аренде полузащитника «Ростова» Александра Саплинова. В договоре между клубами прописано право «Уфы» на последующий выкуп контракта футболиста. О сроках арендного соглашения пока неизвестно. Футболист уже работает с командой на сборе в Австрии.

Также «Уфа» подписала долгосрочный контракт с 24-летним голкипером Алексеем Кузнецовым. Прошлый сезон он провел в брянском «Динамо» и стал лидером по числу отраженных ударов в чемпионате ФНЛ. В свое время Кузнецов становился чемпионом Европы в составе юношеской сборной России.

Вратарь Алексей Кузнецов. Фото: fcufa.pro

Комментируя трансферную работу в межсезонье, генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что клуб практически закончил укрепление состава.

«Мы ее уже провели, закрыли почти все позиции. В течение недели будем объявлять игроков, которых подписали. Четыре игрока подписано, осталось закрыть одну позицию», — сказал Газизов.

Ранее «Уфа» подписала контракты с защитником Юрием Журавлевым и полузащитником Русланом Фищенко. Также из «Велеса» в клуб перешел защитник Эрвинг Ботака-Иобома.

При этом Газизов отметил, что «Уфа» вышла из переговоров по Остону Урунову. По его словам, «Спартак» не согласился с условиями, которые предлагал уфимский клуб по приобретению футболиста. Скорее всего, Урунов начнет предстоящий сезон в фарм-клубе «красно-белых» в ФНЛ.

«Мы были готовы заплатить 1 миллион евро в три транша, которые были определены четко по срокам. Нам «Спартак» поставил другие условия, которые мы выполнить не можем. Спасибо за сотрудничество, извините, мы выходим из сделки. Это обычная практика», — заявил Газизов.

Полузащитник Остон Урунов. Фото: fcufa.pro

Во второй половине сезона Урунов выступал в аренде в «Уфе». За это время он успел провести за клуб 8 матчей и не отметился результативными действиями, проводя на поле в среднем 40 минут.



Напомним, прошлый сезон «Уфа» закончила на 13-м месте в РПЛ и спаслась от вылета в ФНЛ лишь в последнем туре. Сразу после завершения чемпионата в прессе появилась информация о возможном закрытии клуба. Однако чуть позже Газизов опроверг эти слухи, но отметил, что команда существует на собственные средства и не получает финансирования из бюджета региона.