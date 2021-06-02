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Шамиль Газизов опроверг слухи о возможном закрытии «Уфы»

13:12, 02.06.2021
Шамиль Газизов опроверг слухи о возможном закрытии «Уфы»
Фото: vk.com/ufafc

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал слухи о закрытии уфимского клуба в целях сокращения бюджетного финансирования.

«Клуб готовится к сезону, ни о каком снятии с чемпионата речи не идет», — заявил функционер.

Ранее бывший председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов сообщил, что советчики главы Башкирии Радия Хабирова предлагают закрыть футбольный клуб и направить бюджетные деньги на другие цели.

СпортФутбол
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