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Эрвинг Ботака-Иобома официально перешел в «Уфу»

14:50, 11.06.2021
Эрвинг Ботака-Иобома официально перешел в «Уфу»
Фото: vk.com/fcveles

Защитник «Велеса» Эрвинг Ботака-Иобома стал игроком «Уфы». Об этом сообщается на официальном сайте уфимского клуба.

22-летний футболист подписал с «Уфой» долгосрочный контракт.

Ботака — воспитанник московского «Локомотива». В его карьере есть выступления за московские «Строгино» и «Казанку», а также «Луч» из Владивостока и грузинский «Самгурали». За «Велес» защитник провел 46 матчей, в которых отметился 3 забитыми голами.

Напомним, ранее «Уфа» объявила об уходе Николая Гиоргобиани во владикавказскую «Аланию».

СпортФутбол Башкортостан
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