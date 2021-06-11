Эрвинг Ботака-Иобома официально перешел в «Уфу»
Защитник «Велеса» Эрвинг Ботака-Иобома стал игроком «Уфы». Об этом сообщается на официальном сайте уфимского клуба.
22-летний футболист подписал с «Уфой» долгосрочный контракт.
Ботака — воспитанник московского «Локомотива». В его карьере есть выступления за московские «Строгино» и «Казанку», а также «Луч» из Владивостока и грузинский «Самгурали». За «Велес» защитник провел 46 матчей, в которых отметился 3 забитыми голами.
Напомним, ранее «Уфа» объявила об уходе Николая Гиоргобиани во владикавказскую «Аланию».СпортФутбол Башкортостан
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