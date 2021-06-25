В Казани за сутки произошло 91 ДТП, задержаны 6 пьяных водителей

За 24 июня в Казани произошло 90 ДТП с материальным ущербом и одно с пострадавшим (наезд на стоящее ТС), сообщает ГИБДД города.



Инспекторы ГИБДД задержали шесть пьяных водителей и пять водителей, не имеющих права управления. Пресечено десять правонарушений в отношении граждан на электросамокатах и 13 — в отношении велосипедистов.

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В Казани за 23 июня задержали девять пьяных водителей и трех водителей без прав.

В Татарстане из-за роста количества аварий усилят работу Госавтоинспекции. Для профилактики ДТП и снижения аварийности в городах и районах Татарстана дополнительно пройдут рейды по выявлению нарушителей ПДД. Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции уделят пресечению управления транспортом в состоянии опьянения, вождению без прав, выездам на полосу встречного движения. Инспекторы ГИБДД проконтролируют соблюдение водителями правил перевозки детей и использования ремней безопасности. Еще в Татарстане проведут дополнительные профилактические мероприятия.

Маргарита Головатенко